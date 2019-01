La banda dei falsi tecnici dei termosifoni depreda anziana di 50 mila euro a Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpisce ancora la banda dei falsi tecnici del riscaldamento. Sono due individui che raggirano le persone anziane. Questa volta la coppia - tuta da operai - ha rubato 50.000 euro in gioielli a un’ottantenne in via Marcantonio Bragadin, a due passi da piazzale degli Eroi: si è fatta aprire la porta dicendo di essere tecnici dei termosifoni.A questo punto la coppia ha iniziato la solita recita. ”Signora mi scusi - ha detto un falso tecnico alla proprietaria di casa - potrebbe andare in bagno e vedere come funziona il riscaldamento?”. L’anziana ha fatto quello che gli ha chiesto l’individuo. Così l’ottantenne e il malvivente hanno iniziato a parlare a distanza. ”Signora come funziona il termosifone?”, le ha chiesto l’uomo. ”Mi pare che vada bene, lo sento caldo”, la rispostaIntanto il complice ripuliva la camera da letto dell’anziana trafugando anelli, bracciali e collane per un valore che si aggira sui 50.000 euro, cifra stimaata dalla donna.Quando l'anziana non ha più sentito alcuna risposta è andata a vedere nelle altre stanze, ma i due erano già fuggiti.A quel punto ha chiamato la polizia ed è andata al bar sotto casa a chiedere aiuto.