Truffa dello specchietto, due pregiudicati bloccati dai carabinieri a Tor Vergata

Sventata l'ennesima truffa dello specchietto a Tor Vergata. Ieri pomeriggio i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 45enne, originario di Casoria, e un 30enne di Tivoli, entrambi nullafacenti e con precedenti, con l’accusa di tentata estorsione aggravata ai danni di una 32enne romena. I carabinieri li hanno sorpresi mentre cercavano di mettere a segno la “truffa dello specchietto”, dopo aver fatto credere alla donna di aver subito il danneggiamento dell’auto su cui erano a bordo, a loro dire venuta a contatto con quella della vittima, in via Buscemi.

I due complici stavano per intascare 50 euro dalla donna come risarcimento del danno subito a seguito del fantomatico incidente, quando i Carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

