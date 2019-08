Truffe per un milione di euro, arrestata romana: anziana derubata di 600 mila euro

Tredici vittime e 17 imputazioni per una 48enne arrestata a Roma con l'accusa di aver messo a segno truffe per circa un milione grazie alle indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma . L'accusa è di esercizio abusivo della mediazione creditizia, truffa aggravata continuata ed estorsione aggravata. Tra le vittime maggiormente colpite, una pensionata ultrasettantenne: ricorrendo prima alla manipolazione affettiva, poi alle minacce, infine, all'estorsione, è riuscita a sottrarre oltre 600 mila euro.La donna era riuscita ad avviare, in parallelo alla gestione di una agenzia immobiliare, un'attività di intermediazione creditizia abusiva, raggirando i clienti con l'illusoria prospettiva di investimenti, inducendoli a contrarre finanziamenti, parte dei quali si faceva poi affidare per prenderne profitto lei stessa.Promuoveva l'accesso al credito promettendo opportunità di investimento in un fondo assicurativo remunerativo che permetteva non solo di coprire le rate del finanziamento, ma addirittura di estinguere in breve tempo il debito contratto. Ottenuto il denaro dei finanziamenti, dopo averne curato le pratiche falsificando, all'occorrenza, i dati delle buste paga, la donna riusciva poi a convincere le vittime a versarle ulteriori somme, anche contraendo nuovi finanziamenti.Quando veniva scoperta, cambiava improvvisamente toni, minacciando le vittime di screditarle sul luogo di lavoro, di denunciarle o di inviargli spedizioni punitive.