Roma, si fingevano top manager per truffare banche e Inps: 5 arresti

Si fingevano top manager e truffavano banche ed enti per richiedere finanziamenti o prestiti. Arrestate 5 persone dai Carabinieri della compagnia Roma Centro per i reati di truffa, accesso abusivo a sistema informatico o telematico e sostituzione di persona. A quanto ricostruito dagli investigatori riuscivano ad ottenere prestiti, finanziamenti, attraverso la modifica delle coordinate di accredito della pensione e con l'appropriazione fraudolenta della documentazione Inps di top manager pensionati, ottenuti con la compiacenza di un dipendente dell' Inps . Inoltre ottenevano dati reali dei documenti di identità con la complicità di un dipendente dell'VIII Municipio di Roma per riprodurre carte d'identità e codici fiscali.