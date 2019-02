Roma, trovato con 77 dosi di eroina nello stomaco: arrestato corriere della droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti di polizia ferroviaria, impegnati nei consueti servizi di osservazione e controllo alla stazione Termini, hanno individuato ed arrestato una persona extracomunitaria che trasportava un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Nella circostanza, il personale della squadra di polizia giudiziaria è stato insospettito dall’atteggiamento tenuto da un uomo che, alla vista della polizia cambiava repentinamente direzione dirigendosi verso uno dei sottopassi presenti nello scalo ferroviario aumentando la velocità. L’uomo, quindi, è stato bloccato e controllato, le ragioni del comportamento dello straniero erano subito chiare, infatti dal controllo della borsa che portava al seguito sono stati rinvenuti numerosi piccoli ovuli che, da una prima analisi, risultavano contenere eroina, per un peso di mezzo chilo circa. Nel prosieguo del controllo gli uomini della squadra di polizia giudiziaria Compartimentale, considerate le caratteristiche degli involucri rinvenuti ed il comportamento che la persona fermata ha continuato a mantenere hanno deciso, in accordo con la Procura, di far sottoporre il soggetto ad una visita presso un ospedale romano. L’esame ha permesso di rilevare che, all’interno del proprio corpo, la persona fermata aveva 77 involucri dello stesso tipo di quelli rinvenuti nella borsa; una volta recuperati, il cittadino straniero è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Al termine del rito direttissimo lo straniero è stato condannato ad una pena detentiva di 4 anni. La sostanza stupefacente sequestrata ammonta, complessivamente, a 1,4 chili.