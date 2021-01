Roma, troupe Rai aggredita a Ponte Milvio: «daspo Willy» per due ultras arrestati, è la prima volta

«Daspo Willy» per i due tifosi della Lazio arrestati ieri per l'aggressione a una troupe della trasmissione Rai «Storie italiane» lo scorso 20 dicembre a Ponte Milvio. Nei loro confronti il questore Carmine Esposito ha applicato per la prima volta nella provincia di Roma la nuova norma varata dopo l'uccisione di Willy Monteiro Duarte, con la quale gli viene vietato per due anni di frequentare locali pubblici come pub, bar e ristoranti della zona della movida di Ponte Milvio, storico luogo di ritrovo dei tifosi laziali.

APPROFONDIMENTI NEWS Roma, aggredirono operatori Storie Italiane a Ponte Milvio: arrestato... CRONACA Roma, aggressione a troupe Rai: arrestati 2 ultras della Lazio PALERMO Palermo, daspo dopo il funerale per tre tifosi: a giugno avevano... SPORT Ternana, la speranza degli spalti pieni: «Se ci sarà... ROMA Roma, raduno a piazza Manila e rissa con la polizia: fermato... ROMA Roma, denunciati per violazione del daspo urbano: è la prima

Roma, aggredirono operatori Storie Italiane a Ponte Milvio: arrestato capo ultrà della Lazio

A notificare i daspo Willy ai due tifosi della Lazio, sottoposti ieri ai domiciliari per l'aggressione alla troupe della Rai, gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Roma, diretta da Angela Altamura. Il provvedimento adottato - sottolinea la Questura - mira a tener lontano da bar e locali pubblici persone socialmente pericolose che hanno preso parte a disordini all'interno o nelle immediate vicinanze di locali oppure che hanno commesso nei medesimi luoghi reati contro la persona o il patrimonio. Nel caso di violazione del provvedimento adottato nei loro confronti, i due rischierebbero da 6 mesi a 2 anni di carcere ed una multa che va da 8.000 a 20.000 euro.

Premio Messaggero per i giovani «I valori unica strada per evitare tragedie»

Premio Messaggero per i giovani «Sapersi accettare», la sfida per i ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA