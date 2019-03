Dalla Trionfale alla Cassia, un Municipio su 4 senza lavori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono lì pronte a trarre in inganno automobilisti e scooteristi: tra chi ci rimette solo la frizione e chi finisce dritto al pronto soccorso. Endemiche, come solo i tratti somatici riescono ad essere, nonostante gli annunci e per paradosso anche i lavori svolti, le buche continuano a costellare centinaia di strade, comprese quelle della grande viabilità dove l'amministrazione ha promesso e annunciato cantieri che sono ancora di là dal partire.Un dato su tutti: in 4 Municipi della Capitale il IX, X, XIV e XV manca inoltre l'appalto centralizzato per il pronto intervento, che banalmente serve a coprire in emergenza (al netto dei cantieri) le voragini che possono aprirsi sull'asfalto. Il servizio sarebbe dovuto partire a gennaio ma, complici i ricorsi al Tar di alcune ditte e la consegna delle polizze ancora al palo, si è verificato quello che nel gergo tecnico viene chiamato vuoto manutentivo. Il Simu ha tamponato momentaneamente la situazione garantendo una squadra di operai a Municipio che però non basta. Dalla Trionfale alla Cassia, basta farsi un giro per accorgersi dello stato in cui versano moltissime arterie.CANTIERI AL PALO PER IL TEMPOA questo segue il ritardo dei cantieri per la manutenzione stradale di competenza del Campidoglio, ovvero la grande viabilità. Qualche esempio? A fine febbraio sarebbero dovuti partire i lavori su via di Tor Bella Monaca e su via Salaria ma come spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Margherita Gatta il tempo non gioca a favore: «I lavori dovrebbero partire a breve, sono stati rimandati solo perché adesso fa ancora freddo e per il rifacimento di queste strade serve una temperatura più mite». Roma non è San Pietroburgo e al netto di qualche giornata abbastanza rigida, le temperature come dimostrano quelle degli ultimi giorni sono tutt'altro che invernali. Eppure «Lo hanno detto i tecnici continua la Gatta normalmente lavori di questo tipo, che prevedono il rifacimento completo del manto stradale, vanno fatti con un clima più favorevole altrimenti il bitume non si amalgama». Morale? In VI Municipio così come in II dove oltre alla Salaria si aspettano interventi tra via dei Prati fiscali e il Gra dei lavori se ne riparlerà quando sul cielo di Roma inizieranno a volare le rondini.DIECI INTERVENTI SOLO IN ESTATEE c'è da aspettare altri due mesi buoni sempre secondo l'assessora ai Lavori pubblici per vedere l'apertura dei cantieri per la manutenzione straordinaria anti-buche in strade come viale Palmiro Togliatti, via della Magliana (per la quale manca ancora il progetto) o via di Boccea e via Torrevecchia. «Stiamo finendo le verifiche conclude la Gatta e poi partiremo con le gare». Nel dettaglio, dal piano di investimenti del Campidoglio, varato con il Bilancio di previsione 2019, ci sarebbero una decina di interventi da fare al più presto. Dalla Magliana appunto, per un investimento di 2,5 milioni di euro a via di Torrevecchia (1,6 milioni), da via Boccea (2 milioni) a via Tuscolana (1,7 milioni). Tutte situazioni in cui non basta un pallottoliere a contare le buche.