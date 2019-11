Trinità dei Monti, riaperta la rampa. Intervento della Sovrintendenza: «Stuccati gli scalini traballanti»

Trinità dei Monti ha riaperto. Stamattina presto è intervenuta la squadra tecnica della Sovrintendenza capitolina per risanare i punti "critici" della gradinata in travertino che ieri sera era stata interdetta dalla Polizia municipale per la sicurezza del monumento. I restauratori hanno provveduto a stuccare i punti di allentamento dei gradini della rampa ad emiciclo che sfila nella porzione alta del monumento, tra la prima e la seconda terrazza. Si tratta della porzione di scalinta che costeggia il palazzo della Casa Museo di Keats e Shelley. L'intervento è stato eseguito alle prime ore del mattino, proprio per anticipare i flussi di turisti di Piazza di Spagna.

Roma, Trinità dei Monti: rampa chiusa. Scalini instabili per la pioggia



Le cause? «Sono state le copiose piogge degli ultimi giorni e le infiltrazioni ad aver accelerato le leggere incrinature dei gradini - spiegano dalla Sovrintendenza - Era stato già eseguito un lavoro analogo la scorsa estate, che rientra nel sistema di manutenzione ordinaria predisposto per il monumento. Manutenzione che risulta necessaria visto le sollecitazioni del continuo passaggio di persone. Il maltempo però, ora, ha accelerato i micro-distacchi. Il nostro personale ha eseguito pertanto le stuccature nei punti opportuni. La scalinata è stata riaperta».

Ultimo aggiornamento: 12:31

