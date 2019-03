Vandali distruggono un treno dei pendolari in sosta alla stazione di Nettuno

Nuovo e pesantissimo atto vandalico questa notte ai danni di un treno regionale nel Lazio. Preso di mira, questa volta, un convoglio in sosta a Nettuno. Lo riferisce in una nota Trenitalia, che ha sporto denuncia contro ignoti, i quali «hanno dall'esterno praticamente distrutto i vetri delle porte e dei finestrini di quasi tutte le vetture del convoglio». Gli sconosciuti sono poi riusciti ad introdursi nella cabina di guida, danneggiando molte apparecchiature di bordo. L'atto vandalico di questa notte comporta, oltre a un notevole danno economico per Trenitalia, anche disagi per i viaggiatori della linea Nettuno- Roma, che avranno a disposizione un treno in meno per i loro spostamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA