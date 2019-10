Treni regionali, Zingaretti: «Li utilizzano il 3% in più»

«Il sistema del trasporto pubblico del Lazio si conferma in costante miglioramento. Un risultato storico per il nostro territorio. Sessantotto milioni di persone, quasi il 3 per cento in più rispetto allo scorso anno, hanno scelto di muoversi col treno e il tasso di puntualità del servizio è arrivato al 94,5 per cento » . Ad affermarlo il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commentando i dati su puntualità e soddisfazione dei consumatori nei primi nove mesi del 2019, resi noti ieri da Trenitalia Lazio.



« ​A questi due dati - ha aggiunto - dobbiamo anche aggiungere la grande azione di risanamento e rilancio di Cotral e il fatto che abbiamo rinnovato quasi il 100 per cento del materiale rotabile e su gomma che circola nella regione. Sono contento che i cittadini possano godere di questo primato, figlio delle buone scelte di governo della Regione». © RIPRODUZIONE RISERVATA