FR1, treno bloccato a Nuovo Salario per una lite a bordo: forti ritardi per i pendolari

Nuovo incubo a Roma per i pendolari sulla FR1, la linea ferroviaria che da Fiumicino conduce a Orte. Un treno è stato fermo per quasi un'ora in serata all'altezza di Nuovo Salario dalle 19.20. Una coppia, probabilmente due romani con figlio e cane, ha iniziato a violentare tanto violentemente che la situazione è degenerata. Altri viaggiatori, spaventati, hanno chiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine che sono intervenute riportando la calma, ma facendo scendere tutti i viaggiatori dal treno. Questo è ripartito solo alle 20.20 circa, ma nel frattempo si registrano ritardi monstre sulla linea verso Orte e Faa Sabina.

Roma, Gra ancora rallentato a Tiburtina per maxi-incidente: 3 feriti trasportati con l'eliambulanza

Ultimo aggiornamento: 20:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA