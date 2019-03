Roma, treni bloccati alla stazione Flaminio: proteste dei pendolari

Treni fermi alla stazione Flaminio e passeggeri "prigionieri" per più di un'ora. Per alcuni interventi tecnici, come informa Infoatac, alle 10, 20 è stata interrotta la ferrovia regionale Roma-Viterbo, nella tratta urbana tra Flaminio e Acqua Acetosa, e poi Flaminio-Montebello.



Poco dopo le 11 l'intervento è terminato, ma erano tanti i treni rimasti fermi sui binari e quindi il ritardo accumulato è stato più di un'ora. Tante le proteste dei pensolari bloccati che non conosevano la ragione dello stop prolungato. © RIPRODUZIONE RISERVATA