Roma, offre marijuana a due uomini ma sono poliziotti: pusher in manette

Offre della marijuana a due uomini, nel cuore della movida a Trastevere, ma non si rende conto che sono poliziotti. L'uomo è stato arrestato e sottoposto a rito direttissimo per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Gli agenti, in abiti civili, si erano " confusi " fra i frequentatori della vita notturna, e sono stati avvicinati da un 35enne di origine senegalese che ha offerto loro della marijuana, nei pressi di piazza Trilussa. E' finito così i manette B.F. L'arresto è avvenuto nell'ambito dei controlli disposti dal Questore Carmine Esposito a Trastevere, zona particolarmente interessata dal fenomeno della movida, intensificatisi con servizi di prevenzione e controllo anche con pattuglie in abiti civili nelle ore serali e notturne. Ultimo aggiornamento: 12:37