A Trastevere una messa per i clochard morti in strada

Una messa per i tanti clochard che vivevano e sono morti in strada è stata celebrata stamani a Santa Maria in Trastevere alla presenza di centinaia tra volontari e persone che vivono per strada. Sono stati letti anche i nomi e le storie dei dodici che hanno perso la vita a Roma dall'inizio dell'inverno. «Nomi luminosi che oggi non sono dimenticati, in questa liturgia, ma che ci invitano a costruire una città più umana, che non sia matrigna nei confronti di chi è più fragile», ha detto il parroco don Marco Gnavi durante l'omelia, mentre per ogni nome veniva accesa un candela, in un clima di grande ascolto.



Tanti i senza dimora presenti insieme agli altrettanto numerosi volontari loro amici, accorsi per la celebrazione che ogni anno viene promossa dalla Comunità di Sant'Egidio per ricordare Modesta Valenti, morta alla stazione Termini perchè non soccorsa da chi la riteneva sporca. Da allora, 36 anni fa, fino ad oggi la lista di chi è morto sulla strada è diventata molto lunga: sono stati ricordati tutti, uno per uno, perchè dietro ad ognuno c'è una storia e la conoscenza di chi li ha aiutati fino all'ultimo. Uno spazio particolare di questa memoria è stato dedicato alle ben 12 persone morte per la strada a Roma dall'inizio di questo inverno. La celebrazione di Santa Maria in Trastevere è stata solo la prima fra le tante previste nelle prossime settimane in altri quartieri della Capitale e in diverse città italiane, come si può leggere su www.santegidio.org.

