L'ennesima notte violenta a Trastevere. L'ennesima rissa che è finita in dramma. Un giovane è stato colpito da una bottigliata alla testa. Ed il corpo a corpo è stato causato dall'uso di un monopattino che aveva l'aggressore. Ed è proprio per il monopattino che è nato il diverbio perché il giovane ha tagliato la strada ad alcuni pedoni. Il ferimento si è registrato alle 3.30 del mattino su un tratto di via Benedetta, poco distante da piazza Trilussa, a Trastevere. Qui è accaduto che un ragazzo sul monopattino ha quasi investito un gruppo di giovani. È subito nato un alterco. Un pedone, un ragazzo di 24 anni, ha ripreso il giovane sul monopattino per la condotta fuori legge. Poi, i due sono venuti alle mani. L'aggressore ha preso una bottiglia di birra e l'ha spaccata contro il viso di quello che era stato investito. Il ventiquattrenne è caduto in terra in un lago di sangue. È stato a questo punto che gli amici del ferito si sono fatti avanti minacciosi contro l'aggressore che stava con altre persone anche loro sui monopattini. Per alcuni istanti è scoppiata una rissa che è subito finita perché i giovani sulle due ruote si sono dati alla fuga. Sul posto sono accorsi i carabinieri della compagnia di Trastevere che in prima battuta hanno soccorso il ferito e poi hanno chiamato un'ambulanza per farlo trasportare in ospedale.

I SOCCORSI

Il ragazzo era a terra poco lucido e la bottigliata gli ha causato dei tagli all'altezza della fronte e della tempia. Perdeva sangue. Il personale di un'ambulanza l'ha trasportato all'ospedale San Camillo dove ha avuto una prognosi di oltre 20 giorni. I carabinieri si stanno occupando dell'indagine per individuare l'autore dell'aggressione a colpi di bottiglia. Stanno passando al setaccio le telecamere della zona. Il ferito è stato ascoltato ma non ricorda le sembianze dell'aggressore. «È stato tutto così veloce», ha ripetuto.

Insomma, una situazione fuori controllo come più volte denunciato dai residenti. «Qui a Trastevere è sempre la stessa storia. Risse, ubriachi e rapine. I controlli ci sono, ma i vicoli del rione sono i tentacoli di una piovra difficile da sconfiggere». «Per non parlare degli assembramenti che ora dai luoghi di vacanza si sono spostati in città - si sfoga Rosalba F., residente a Trastevere - lo scorso fine settimana qui c'era un fiume di gente che attraversava il quartiere. Altro che rispetto delle regole e del Covid». Strade e piazze sono tornate a riempirsi e basta una parola di troppo a far scattare la scintilla che si trasforma poi facilmente in rissa. Tra sabato e domenica in diverse zone della città, giovani (e non solo) si sono ammassati come nulla fosse fuori dai locali da Ponte Milvio a Campo de' Fiori, da Trastevere a piazza Navona. Scalinate, tavolini, panchine e marciapiedi tutti seduti uno accanto all'altro. Pochissimi con le mascherine. Per non parlare poi di piazza Trilussa presa d'assalto.

LA DROGA SULLE DUE RUOTE

E intanto il monopattino è il nuovo mezzo utilizzato anche dai pusher per consegnare le dosi. A Borgo gli investigatori del commissariato di zona hanno sorpreso, in 2 diverse circostanze, due spacciatori (un filippino e un cinese) che utilizzavano il monopattino come mezzo di trasporto.



