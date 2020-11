Roma, piazze chiuse dai vigili a Trastevere per evitare assembramenti

Piazze e vie della movida a Trastevere transennate dai vigili di Roma Capitale per scongiurare assembramenti serali e nel weekend. Bar e locali possono rimanere aperti fino alle 18, e fino a quell'orario oggi pomeriggio la piazza sta Gli agenti hanno circondato con i nastri gialli sia piazza san Calisto che via Francesco a Ripa, tradizionali punti di ritrovo della notte trasteverina.

Tra ieri e oggi anche le vie del centro storico sono state interessate da assembramenti per via del Black Friday (promozioni e sconti per gli acquisti anticipati del Natale) che continuerà per tutto il weekend.

Black Friday shopping in centro (foto Paolo Caprioli/Ag.Toiati)

Black Friday, voglia di shopping (poco distanziato): «Noi, stufi degli acquisti virtuali»

