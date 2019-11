Trasporti, dalla Regione 38 nuovi treni per la Roma-Lido e Roma-Viterbo

Trentotto nuovi treni per migliorare le infrastrutture delle ferrovie Roma-Lido e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Un investimento per la Regione pari a 800 milioni. È quanto hanno annunciato questa mattina l'assessore ai Trasporti regionale Mauro Alessandri, l'amministratore Unico di Astral Antonio Mallamo, il presidente di Cotral Spa Amalia Colaceci e il direttore territoriale Produzione Roma di Rfi Vito Episcopo. Per i nuovi convogli delle due linee saranno utilizzati 315 milioni di euro; per l'infrastruttura della Roma Lido 144 milioni e per l'ammodernamento della Roma-Viterbo 337 milioni. Inoltre, per quanto riguarda la futura governance delle ferrovie, dal 1 gennaio 2020 Astral affiancherà Atac nella gestione delle infrastrutture fino al 1 luglio 2020, data in cui Astral diventerà unico gestore delle infrastrutture e dal 1 gennaio del 2021 Cotral affiancherà Atac anche nella gestione dell'esercizio, fino al 1 luglio 2021, quando Cotral diventerà gestore unico dell'esercizio sulle due linee ferroviarie.

Rfi (Gruppo FS Italiane) si è resa disponibile a essere il soggetto attuatore degli interventi sulle due linee per la realizzazione di opere civili, trazione elettrica, sottostazioni elettriche, impianti di segnalamento e armamento ferroviario. All'interno dell'Accordo Quadro sono state già spedite le lettere di invito per l'acquisto della prima tranche di treni (5 per la Roma-Lido e 6 per la Roma-Viterbo), per un ammontare di 100 milioni, di cui 40 milioni di fondi ministeriali e 60 milioni di fondi regionali. Il 28 febbraio del 2020 scadrà il bando e si procederà alla seconda fase della gara.

Nel dettaglio, per la Roma-Lido gli investimenti sono destinati a opere civili nelle stazioni (recinzioni e barriere fonoassorbenti), un nuovo deposito a Ostia, manutenzione straordinaria del materiale rotabile già esistente, al sistema di comunicazione terra-treno (segnalamento, potenziamento e risanamento della linea elettrica) e al rinnovo totale dell'armamento della linea, compresi i deviatoi.

Riguardo invece alla Roma-Civita Castellana-Viterbo l'investimento regionale prevede il raddoppio della stazione Flaminio, il raddoppio della tratta Riano-Morlupo, la predisposizione del raddoppio tratta tra Montebello e Riano, la manutenzione straordinaria del materiale rotabile esistente, il potenziamento del deposito Acqua Acetosa, il potenziamento della linea elettrica.(

