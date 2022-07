Domenica 31 Luglio 2022, 09:07 - Ultimo aggiornamento: 09:14

Cambiano gli orari dei treni della Roma-Lido. E cambiano anche quelli di alcune linee bus Atac. La Roma-Lido - il cui servizio viaggiatori è passato da Atac a Cotral poche settimane fa - è sottoposta, dal 14 luglio, a una serie di lavori nella tratta fra Ostia Antica e Cristoforo Colombo per il rinnovo integrale della linea. Da domani, 1 agosto, fra il lunedì e il venerdì, nella tratta fra Porta San Paolo e Cristoforo Colombo l'ultimo treno da Colombo partirà alle 21 e da Porta San Paolo alle 20.15.

Dopodiché l'esercizio ferroviario sarà limitato alla tratta Porta San Paolo-Acilia. Sabato, domenica e festivi il servizio sarà regolare sull'intera tratta. La frequenza dei bus navetta è di 15 minuti e gli orari di dettaglio sono consultabili sul sito di Cotral: https://www.cotralspa.it/metromare-lavori. Le navette fermeranno in corrispondenza delle stazioni chiuse Ostia Antica, Lido Nord, Lido Centro, Stella Polare e Castel Fusano, oltre al terminal di C. Colombo.

Sempre a causa dei lavori sulla Roma-Lido, dal lunedì al venerdì sera anche quattro linee Atac cambiano orario: sono gli autobus 01, 05, 05 barrato e 06 che attenderanno, a Lido Centro, l'arrivo dell'ultima corsa dei bus sostitutivi della ferrovia. L'autobus 01 che fa servizio da Lido Centro a piazzale Gasparri, effettuerà l'ultima corsa da Lido a mezzanotte e mezza invece che all'orario abituale, mezzanotte e 5 minuti. Il bus 05, da via Mar Rosso a Idroscalo, farà le ultime corse partendo a mezzanotte e 25 in entrambi i sensi di marcia e passando a Lido Centro in orario per la coincidenza con le ultime corse dei bus Cotral sostitutivi dei treni. Per quanto riguarda i mezzi della linea 05 barrato, da via Mar Rosso a via delle Ebridi, partirà, per tutti e due i sensi di marcia, a mezzanotte e 20 come faranno anche le vetture in servizio sulla linea 06 che sia dal capolinea di Lido Centro che da quello di via Menippo, partiranno a mezzanotte e venti.

LE COINCIDENZE

Anche queste ultime due, attenderanno la coincidenza dell'ultima corsa bus sostitutiva di Cotral. Atac specifica anche che non saranno effettuate le corse del collegamento C20 (via delle Baleniere-Ostia Antica-viale Charles Lenormant) delle ore 0.29-0.30 e C30 (via Mar Rosso-viale Luigi Pernier-Romagnoli/Evans-viale Charles Lenormant) delle ore 0.17-0.22.