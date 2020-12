Roma, il trapper gira il video con i Casamonica e i Di Silvio: maxi-assembramento a Spinaceto

Viene considerato uno dei trapper in ascesa, nella scena romana, pronto a fare di tutto per farsi notare, per aumentare il numero di views. Anche chiamare a raccolta decine di fan, arruolati come comparse nel suo nuovo video. Lui si chiama Poli Ok, e, ieri, a Spinaceto, ha girato il video con diversi giovanissimi (anche minorenni) arrivati dopo aver risposto ad un appello lanciato su Instagram.

Tra questi, alcuni esponenti dei Casamonica e dei Di Silvio: a quest'ultima famiglia, infatti, appartiene il manager del cantante. Oltre ai fumogeni, nel video ci sono impennate con due persone sulle mote (un Casamonica si riprende mentre è sulla moto senza il casco), in una scena c'è persino un bambino e, immancabile, il drone per le riprese dall'alto. Colpiscono, oltre all'assenza di mascherine, gli assembramenti, senza alcuna attenzione per le norme contro la diffusione del Coronavirus. «Grazie a tutti», ha poi scritto su Instagram il trapper, molto legato al suo manager, Mirko Di Silvio.

Ultimo aggiornamento: 15:12

