Tentato omicidio a colpi di spranga nel mondo dei trans in viale Togliatti a Roma. Una transessuale colombiana di 51 anni è ricoverata in gravi condizioni all'Umberto I dopo che ieri mattina è stata colpita con una mazza di ferro durante una lite per la piazzola dove attendere i clienti. Per l'aggressione è stata fermata dalla polizia una trans uruguaiana di 43 anni. L'accusa è di tentato omicidio.

Tentato omicidio per la "piazzola"