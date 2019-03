Roma, trans non viene pagato e prende in ostaggio il cellulare del cliente

Trans non viene pagato ed estorce denaro a un cliente in cambio della restituzione del cellulare.

cliente non era in grado di pagare una notte con il transessuale, almeno non il totale della somma pattuita, quella di 300 euro. Così Barby ha trattenuto il cellulare dell'uomo ma poi ha preteso la somma di 500 euro per restituirglielo.



La vittima ha così chiesto aiuto agli agenti del commissariato Flaminio, concordando con loro un appuntamento esca, nel corso del quale avrebbe consegnato i soldi richiesti. Avvenuto lo scambio i poliziotti hanno fermato T.D.A.A. Indosso al 27enne i poliziotti hanno così trovato le banconote, in precedenza fotocopiate, per una somma complessiva di 500 euro. Il giovane è stato arrestato per estorsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Barby», questo il nome del brasiliano di 27 anni , è stato arrestato dalla polizia che si è presentata all'appuntamento concordato con la vittima dell'estorsione. Il