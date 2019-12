Il tram 8 interrotto tra la Stazione Tastevere e il Casaletto: attivi i bus sostitutivi

Disagi sono registrati su alcune linee tramviarie della Capitale. Le linee tram 5 e 19 sono deviate parzialmente e non raggiungono Centocelle a causa di un guasto a un convoglio alla fermata Castani/Faggi. E' attivo un servizio sostitutivo di bus Prenestina-Gerani in entrambi i sensi di marcia. La linea tram 8 invece è interrotta e sostituita da bus nella tratta stazione Trastevere-Casaletto in entrambi i sensi di marcia per un guasto tecnico. © RIPRODUZIONE RISERVATA