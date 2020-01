Roma, cadono calcinacci nella galleria del Traforo: chiusa per alcune ore la corsia preferenziale

Chiusa la preferenziale del Traforo di via Milano, ieri, in pieno Centro storico a Roma. Deviate le corse dei bus 71 e del minibus 117. Gli agenti della Polizia locale, ieri pomeriggio, dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco, hanno optato per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato da un lieve distacco dell'intonaco dovuto alla perdita di una conduttura di scarico dal terreno sovrastante, su cui insistono i giardini del Quirinale. Secondo i pompieri, infatti, si tratterebbe di un malfunzionamento comunque non pericoloso per la stabilità della galleria ma risolvibile con un attento intervento di manutenzione.



I caschi bianchi del I Gruppo, quindi, hanno recintato l'area per evitare il passaggio soprattutto dei motorini, le cui gomme sui sampietrini resi viscidi dallo scolo avrebbero rischiato di perdere aderenza con rovinose conseguenze. Perciò, chiamata la ditta appaltatrice per conto del Dipartimento lavori pubblici, gli agenti hanno ristretto parte della carreggiata ancora libera per consentire le operazioni di riparazione in totale sicurezza sia per gli operai che per gli automobilisti e scooteristi di passaggio.

In una giornata di blocco totale dei mezzi alimentati a gasolio, con molti più romani e pendolari costretti a servirsi del trasporto pubblico e anche dei taxi, autobus e auto bianche sono state costrette a ulteriori deviazioni e perdite di tempo. Ispettori dell'Atac alla palina della fermata all'altezza di via del Lavatore, vicino Fontana di Trevi, invitavano le persone in attesa a recarsi a prendere l'autobus su via Nazionale. Nella notte, la preferenziale è stata riaperta.

Ultimo aggiornamento: 10:39

