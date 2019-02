Roma, incidenti e lunghe code: traffico in tilt per arrivare in città

Traffico in tilt e lunghe code per arrivare oggi a Roma. Problemi ci sono su più direttrici. A cominciare dal tratto urbano della A24 proprio in entrata alla Capitale: da Settecamini a via dei Fiorentini verso la tangenziale est ci sono file a causa di un incidente. A dare indicazioni è Astral Infomobilità. Lunghe code sono segnalate anche sulla Cassia Bis ancora in entrata a Roma, da Le Rughe al Grande raccordo anulare anche in questo caso a causa di un incidente. Luce Verde Roma segnala traffico intenso sulle principali arterie stradali che conducono alla Capitale. IN particolare, nella mattinata, sono segnalati rallentamenti su Ostiense, Tiburtina, Nomentana, Cassia, Gra, Salaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA