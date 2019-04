Roma, traffico rallentato sul Gra: code anche sulla Roma-Fiumicino

TRAFFICO

Traffico rallentato sulle principali arterie stradali della Capitale. Code, segnalate da Luceverde Roma, sul Grande raccordo anulare, tra lo svincolo per via della Bufalotta e via Tiburtina in carreggiata interna; tra Tor Bella Monaca e via Tiburtina e tra la Roma-Fiumicino e via del Mare in carreggiata esterna. Code anche sulla stessa autostrada Roma-Fiumicino all'altezza del bivio per il Gra a causa di un incidente. Rallentamenti inoltre sulla Tangenziale est e sulle maggiori consolari fra cui via Salaria, via Flaminia e via Tiburtina. © RIPRODUZIONE RISERVATA