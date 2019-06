Roma, traffico illecito di rifiuti, sequestrate discariche abusive tra Lazio e Campania

Sequestri di discariche abusive tra Roma, Latina, Frosinone e Napoli. Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia e carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia, hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione «Smokin' Fields», coordinata dalla Procura di Roma- Direzione Distrettuale Antimafia. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 11, presso gli uffici della Procura di Roma alla presenza del procuratore aggiunto Michele Prestipino.



