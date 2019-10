Roma, traffico pesantissimo sul Grande Raccordo Anulare: code chilometriche tra Boccea e Pontina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico e rallentamenti questa mattina in più punti del Grande Raccordo Anulare . In carreggiata esterna cisono code tra via Boccea e via della Pisana e tra La Pisana e via Pontina, mentre in carreggiata interna ci sonorallentamenti e code tra via Trionfale e via Salaria. Sempre sul Gra ci sono incolonnamenti tra Anagnina e la diramazione Roma sud in entrambi i sensi di marcia.Per un incidente c'è forte traffico nei collegamenti dal Gra e dalla Tangenziale est al tratto urbano della A24 in direzione Centro: le code partono da Tor Cervara. Code a tratti in Tangenziale est tra viale dello Scalo San Lorenzo e viale Castrense. Traffico anche in via Aurelia Antica con code all'altezza di via delle Fornaci e rallentamenti in via Cassia all'altezza di via Oriolo Romano, in entrambi i sensi di marcia.