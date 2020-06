Roma, traffico di soldi e diamanti in aeroporto: arrestati per corruzione due poliziotti gemelli

Per anni hanno chiuso un occhio sui controlli alla frontiera aerea permettendo così a tre cittadini stranieri - un messicano, un siriano e un albanese - di entrare in Italia dall'aeroporto Leonardo Da Vinci portando al seguito «ingenti somme di denaro in contanti» ma anche «preziosi di dubbia provenienza» e «presumibilmente anche carichi di droga» come nel caso di Alban Ndoj arrestato per traffico internazionale di stupefacenti nel 2017. In cambio due fratelli gemelli, agenti di polizia in servizio all'aeroporto internazionale di Roma, ricevevano somme di denaro «Oscillanti tra i 500 e i mille euro, oltre ad aver fruito di pasti gratis presso i ristoranti gestiti» a Roma dal siriano.

Ieri gli agenti della Squadra Mobile in collaborazione con la polizia di frontiera hanno arrestato con l'accusa di corruzione i due poliziotti - Alessandro e Federico Rizzuto - insieme al siriano Kamil Georgeos sottoponendoli ai domiciliari mentre al messicano Eskaf Quproci è stato imposto il divieto di dimora e di accesso nel Comune di Roma. Nelle intercettazioni, trascritte nell'ordinanza firmata dal gip Roberto Saulino, si evince il modus operandi adottato. I fratelli poliziotti fungevano da scorta del siriano permettendogli di superare con facilità i controlli.

Il 22 luglio 2018 Georgeos diretto a Beirut parla con Alessandro Rizzuto che gli dice: «Allora Federico (il fratello ndr) ti viene ad accompagnare, alle dieci si fa trovà davanti all'aeroporto, così ti aiuta a fare il check in e te mette dentro, va bene?». Non solo «un aiuto amicale» scrive il gip, il poliziotto «avrebbe implicato l'utilizzo di un illecito sistema di elusione-alterazione-condizionamento dei controlli». L'altro poliziotto aveva infine permesso tecnicamente al siriano di non sottoporsi alle verifiche del passaporto mentre nella valigetta Georgeos come lo stesso denunciava all'Agenzia delle Dogane c'erano 150 mila euro. Il siriano sempre dal Libano dal 2013 al 2018 con la complicità dei due agenti era riuscito a introdurre in Italia più un milione di euro.

