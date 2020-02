Roma, Mattarella e Conte incontrano il presidente dell'Azerbaijan: traffico in tilt nel Centro

Traffico in Centro bloccato per il secondo giorno della visita di Stato del presidente della Repubblica dell'Azerbaijan a Roma. Ilham Aliyev, da poco eletto presidente, ha oggi in programma di incontrare il suo omologo italiano, Sergio Mattarella, al Quirinale e di conferire anche con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La questura di Roma, per motivi di sicurezza, ha disposto la limitazione al traffico in alcune delle strade del Centro, dal Parlamento al Quirinale, passando per via del Tritone. Previste limitazioni al traffico anche domani mattina nella zona del Piazzale della Farnesina, dove, presso il MAECI, Aliyev prenderà parte al Business Forum Italia-Azerbaijan, un evento organizzato per rafforzare i rapporti diplomatici tra i due paesi. Al forum, organizzato per discutere anche del commercio italo-azero in importanti settori come quello agro-industriale e quello delle infrastrutture e dell'energia, parteciperà anche una delegazione di ministri tra cui il ministro degli Esteri Elmar Mammadyarov, oltre a rappresentanti istituzionali e imprenditori azeri interessati a partership con aziende italiane.

