Tra calcio, podismo e manifestazioni politiche, si preannuncia una domenica particolarmente calda per la Capitale, che già ieri è stata messa alla provata da un corteo nel centro storico e da una manifestazione in piazza Santi Apostoli. Con la necessità, per chi si deve spostare in città, di tener conto dei vari eventi in programma e delle possibili ripercussioni sul traffico nelle strade da attraversare.LA POLITICADalle 17 alle 19, a piazza Santi Apostoli si terrà la manifestazione 6000 Sardine Roma. All'iniziativa è prevista la partecipazione di circa mille persone. Sono possibili stop o deviazioni per le linee del trasporto pubblico locale H, 40, 60, 64, 70 e 170. All'Eur invece dalle 16.30 si terrà la convention della Lega con la presenza di Matteo Salvini Roma torna Capitale al Palazzo dei Congressi, in piazza Kennedy. Entrambi gli appuntamenti politici potrebbero creare problemi alla circolazione nelle aree interessate e negli immediati dintorni.LO SPORTIn mattinata a Ostia, appuntamento per i runners. Dalle 9 si terrà l'evento sportivo Rock&Run, una corsa di 14 chilometri dedicata ai podisti, e sarà chiusa al traffico la complanare della Colombo, in direzione di piazzale Cristoforo Colombo, tra via del Circuito e lo stesso piazzale. L'Atac ha comunicato la deviazione delle linee 06, 014 e 070. Inoltre, durante lo svolgimento della gara sarà disattivata la fermata del trasporto pubblico locale Colombo-Villa Plinio.IL MATCHIn serata, all'Olimpico, ci sarà il grande match Lazio-Inter, un importante capitolo nella corsa allo scudetto. La partita inizierà alle 20.45 e intorno allo stadio scatterà il piano di viabilità e sosta previsto per i grandi eventi che prevede divieti di fermata a ridosso dell'impianto. Sono moltissime le linee che raggiungono l'Olimpico: dal tram della linea 2 in partenza da piazzale Flaminio (stazione della metro A Flaminio), alle quattordici linee che partono da molte zone della città. Ci sono, ad esempio, la linea 23 (via Pincherle), la 31 (stazione metro B di Laurentina) e la 32 (dalla stazione Saxa Rubra).I DIVIETIQualche ora prima dell'inizio della partita scatterà il divieto di sosta in molte strade tra cui via Morra di Lavriano, piazza Lauro de Bosis, Piazzale della Farnesina, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina, piazzale Maresciallo Diaz, lungotevere Maresciallo Diaz. Previsto inoltre il divieto di transito su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano, via Alberto Blanc, via Tommaso Tittoni, via Paolo Boselli, viale della Macchia della Farnesina. In strada saranno impegnati gli agenti della polizia locale. Le limitazioni saranno attive fino al completo deflusso degli spettatori dallo stadio Olimpico, previsto verso la mezzanotte.