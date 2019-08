«Tottenham e Ajax non spendono per tradizione religiosa»: la battuta antisemita in radio scatena le polemiche

Una battuta dal sapore antisemita, quella che si è sentita oggi pomeriggio, durante le trasmissioni dell'emittente radiofonica romana Radio Radio. Uno degli opinionisti è intervenuto in diretta e, commentando le strategie del calciomercato europeo, ha chiosato dicendo che il Tottenham e l'Ajax non spenderebbero per tradizione religiosa. Risatine e sorrisi in studio: il riferimento è a quel luogo comune tipicamente antisemita relativo all'attaccamento ai soldi delle persone di religione ebraica. Ed è chiara l'allusione alla vicinanza delle due tifoserie alle comunità ebraiche di Londra e di Amsterdam. Alcuni esponenti della comunità hanno allora cercato di replicare in diretta, ma, secondo quanto hanno riferito, questo non è stato possibile («Non ci hanno fatto intervenire», hanno detto alcuni di loro).

LEGGI ANCHE:-> Chiamano «italianacci» i giocatori dell'Udinese, il Borussia sospende i due telecronisti

Ultimo aggiornamento: 18:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA