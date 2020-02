Torvaianica, presi due pusher sul lungomare: sequestrati hashish, marijuana e cocaina

Hanno notato due giovani aggirarsi con fare sospetto sul lungomare di Torvaianica e hanno deciso di fermarli per un controllo. I carabinieri hanno trovato addosso ai due alcune dosi di cocaina e hanno deciso di approfondire i controlli perquisendo anche i loro appartamenti. Nelle loro case sono stati trovati 110 g di marijuana, oltre 1 kg di hashish e 240 g di cocaina. Sono stati sequestrati anche 400 euro, ritenuti provento dell'attività illecita, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento in dosi. I due sono stati arrestati.

I carabinieri della stazione di Pomezia, invece, hanno eseguito un controllo di un capannone, sede di una ditta di autotrasporti, all'interno del quale due operai dipendenti sono stati sopresi a smontare e tagliare parti di due automezzi che, dai controlli effettuati, sono risultati rubati qualche giorno prima in provincia di Lucca. I due sono stati arrestati per riciclaggio e condotti presso la Casa Circondariale di Velletri. Con la stessa accusa, i carabinieri hanno denunciato altre tre persone appartenenti alla stessa ditta.

