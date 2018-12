Roma, Torrino, sorpresi a rubare nei box condominiali: fermati due nomadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa notte, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno bloccato 2 nomadi, di 17 e 21 anni, entrambi romeni, domiciliati presso il campo nomadi di via Candoni, mentre stavano rubando all’interno di alcuni box. Il 21enne è stato arrestato per furto aggravato il 17enne denunciato a piede libero per il medesimo reato.I due, in via Fermo Ognibene, al Torrino, dopo aver divelto le saracinesche di 3 box auto, hanno sottratto dal loro interno, diversa attrezzatura edile ed oggetti vari caricandoli poi all’interno del portabagagli della loro autovettura. I militari a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, sono intervenuti immediatamente sul posto ed hanno sorpreso i due mentre erano ancora intenti a rovistare all’interno di uno dei garage.Tutto il materiale rinvenuto è stato riconsegnato ai legittimi proprietari mentre, l’auto è stata sequestrata e affidata ad un deposito giudiziario. I due sono stati portati in caserma dove, il maggiorenne è stato trattenuto in attesa di essere accompagnato in Tribunale per essere processato con il rito direttissimo, il 17enne è stato invece riaffidato ai genitori.