Un uomo è stato investito stamattina da un furgoncino a Roma. È accaduto intorno alle 9 in via Gabriele Paleotti, all'incrocio con via Torrevecchia. Il pedone è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale del Gruppo Montemario. Alla guida del furgoncino un ragazzo di 20 anni.

Anzio, auto contro un albero: feriti due bimbi di 7 e 9 anni

Ultimo aggiornamento: 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA