Roma, centrale della droga a Torre Angela: 5 pusher arrestati

I pusher arrestati a Torre Angela avevano messo su una vera e propria «ditta», ognuno svolgeva un ruolo specifico. C.K 19enne di origini toscane all'arrivo dei suoi clienti andava a prelevare la droga nascosta dietro una siepe; la «vedetta» A.M. 19enne tunisino fermo alla fermata dell'autobus avvisava i suoi «soci» dell'eventuale arrivo della polizia; la «vedetta mobile» B.F. 36enne romano a bordo della sua macchina, oltre a rifornire il pusher di altra droga, perlustrava il perimetro della zona. Altri due complici si trovavano all'interno dell'abitazione dove sono stati sequestrati 81 involucri di cocaina e 1.310 euro in contanti. I cinque spacciatori sono stati arrestati nel corso di alcuni controlli anti-droga degli agenti del commissariato Casilino.

Nel corso del blitz le persone arrestate sono state sette, 5 italiani e due stranieri. I primi a finire in manette sono stati un uomo M.D. ed una donna F.F., entrambi romani e rispettivamente di 25 e 19 anni. In via dell'Archeologia la polizia ha notato un'autovettura ferma con a bordo due persone, una aveva in mano un involucro. La donna nascondeva nascondeva all'interno della confezione dei fazzolettini 15 involucri termosaldati contenenti eroina e denaro contante.

