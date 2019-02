Roma, blitz a Torpignattara: sequestrato autodemolitore

Raccoglieva rifiuti speciali pericolosi ed altamente inquinanti come veicoli fuori uso e non aveva autorizzazioni. Per questo un autodemolitore in via di Torpignattara è stato sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato della squadra amministrativa del Commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso. Il titolare è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.



Sempre a Torpignattara è stata sospesa la licenza di un locale che è stato chiuso. La causa: all'interno erano installati apparecchi elettronici per il gioco con sistemi VLT che restavano accesi anche durante l'orario previsto di sospensione del funzionamento. L'attività era anche priva di apposita cartellonistica che indica il divieto.