Torna "Tutti taxi per amore": il 30 marzo 100 auto bianche per i disabili del Don Guanella

Torna anche quest’anno la quarta edizione di “Tutti taxi per amore”: il 30 marzo prossimo, a Roma, oltre 100 tassisti romani dell’associazione omonima promuovono, in collaborazione con Save the Dreams Amici di Don Guanella Onlus ed il I Municipio del Comune di Roma, l’iniziativa intitolata “Guarda che il mondo è a colori”.Sulle vetture bianche saranno ospitati ragazzi con disabilità fisica e mentale dell’Opera Don Guanella, che per un giorno, con familiari, amici e accompagnatori, potranno fare una passeggiata in taxi per il centro di Roma scortati dall'A.m.f.o. (Associazione motociclisti forze dell'ordine), L’appuntamento è alle ore 9 davanti all’Opera Don Guanella (via Aurelia Antica, 446).I 100 taxi faranno una prima tappa alle 10 al Foro Romano con visita guidata, per poi arrivare alle 12,30 al Circo Massimo, dove avrà inizio una festa con la Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Il titolo dell’evento di quest’anno, spiegano Marco Salciccia e Roberto Zanna, rispettivamente presidente e vicepresidente di “Tutti taxi per amore”, è riferito alla bellezza della diversità: “Prati e campi di un solo colore ci darebbero noia, invece un mondo a colori ci permette di goderne ogni aspetto con curiosità. I ragazzi che portiamo in gita per le vie della capitale ci ricordano proprio questo”.L’obiettivo, prosegue Marco Salciccia, “è l’inclusione. Dare loro la possibilità di uscire dalle strutture che li accolgono e andare in strada per vivere un giorno speciale tra le bellezze di Roma in un clima di festa. Un invito che estendiamo anche alle famiglie dei ragazzi, che li accudiscono con amore e dedizione”.