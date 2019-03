Fiumicino, torna in aeroporto dopo ordine di allontanamento: denunciato

Aveva commesso dei reati in aeroporto e per questo era stato colpito dall'ordine di allontanamento dal territorio di Fiumicino già nel 2018. L'uomo, di nazionalità romena, è stato però sorpreso dai carabinieri all'interno dei terminal dell'aeroporto «Leonardo Da Vinci». Il trentenne, disoccupato e residente in Puglia, è stato denunciato in stato di libertà. Nel corso del servizio, svolto nell'orario di maggior afflusso di passeggeri nei pressi dei viali d'ingresso, uscita e antistanti i terminal, i militari hanno, inoltre, identificato complessivamente 187 persone, controllato circa 61 veicoli e contestato 21 sanzioni amministrative. © RIPRODUZIONE RISERVATA