Tor Tre Teste, ruba 14 bottiglie di whisky in un supermercato: arrestato georgiano

È entrato in un supermercato nel quartiere Tor Tre Teste e ha prelevato dall'espositore 14 bottiglie di whisky, nascondendole in uno zaino. Il ladro, un georgiano, per guadagnarsi la fuga, ha lanciato una delle bottiglie verso il direttore del negozio che lo aveva scoperto e che è riuscito a schivarla. La fuga dell'uomo è stata notata dai carabinieri in transito lungo la via che lo hanno subito bloccato. Il 23enne, cittadino della Georgia, Europa dell'Est, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Sarà processato con rito direttissimo. La refurtiva, del valore di circa 150 euro, è stata recuperata e riconsegnata al negoziante. © RIPRODUZIONE RISERVATA