Un uomo è stato trovato morto in strada alla periferia di Roma. È accaduto in via Francesco Baracca, in zona Tor Pignattara. A dare l'allarme un residente. Sul posto la polizia con la scientifica. Si tratta di un cittadino del Pakistan di 43 anni. Da chiarire le cause della morte. Sono in corso i rilievi.