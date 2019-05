Roma, ragazzo di 29 anni trovato morto in strada a Tor Pignattara, forse un malore

Un peruviano di 29 anni è stato trovato morto nella notte alla periferia di Roma. È accaduto in via Anassimandro, in zona Tor Pignattara, intorno alle 4.30. A dare l'allarme una abitante che dal balcone ha visto un corpo a terra. Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina che hanno identificato il giovane. Sul corpo non sono presenti segni evidenti di violenza. Secondo quanto si è appreso, la vittima aveva il portafogli con documenti e soldi. Al momento si ipotizza un malore, ma è stato deciso di eseguire l'autopsia per chiarire le cause della morte. © RIPRODUZIONE RISERVATA