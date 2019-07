Tor Pignattara: ladro d'auto sorpreso in flagranza e bloccato con lo spray al peperoncino

Un 25enne marocchino, con precedenti, è stato fermato e arrestato dai carabinieri mentre stava tentando di forzare con una pinza la serratura di un'automobile parcheggiata in via dell'Acqua Bullicante, a Tor Pignattara, a Roma Est. L'uomo è stato colto in flagrante dai carabinieri del Nucleo Radiomobile e quando si è reso conto di essere stato scoperto si è dato alla fuga. Inseguito è stato raggiunto e bloccato, e quando era ormai senza via di scampo ha reagito scagliandosi con violenza contro i militari, i quali hanno utilizzato lo spray al peperoncino per fermarlo. Trasportato al vicino ospedale Vannini per l'irritazione agli occhi, il giovane è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Al momento è trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. © RIPRODUZIONE RISERVATA