Roma, Tor Marancia: ragazzina di 15 anni si addormenta sul divano e muore: ipotesi malore

Dramma, ieri pomeriggio, a Tor Marancia. Una ragazzina V. P. di 15 anni è morta in casa. Il papà l’ha trovata stesa sul divano, esanime, rientrando intorno alle 17,30 nell’appartamento di via Annio Felice. L’adolescente aveva pranzato con la mamma e con la nonna, poi si era appoggiata sul divano per schiacciare un pisolino.

Le due donne, che erano in un’altra stanza, credevano stesse ancora dormendo. Inutile la corsa dei sanitari del 118 sul posto. Gli agenti di polizia si sono occupati dei rilievi. Il medico ha stilato un referto di morte per cause naturali. Il pm di turno, Eugenio Albamonte, ha rilasciato la salma a disposizione dei genitori i quali potranno chiedere, se lo ritengono, ulteriori accertamenti autoptici per capire l’origine del malore.

Ultimo aggiornamento: 10:06

