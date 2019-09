Tor de' Cenci, minaccia di buttarsi dal tetto del palazzo: i carabinieri lo fanno scendere

Ha minacciato di buttarsi dal tetto del palazzo in cui abita nella zona di Tor de Cenci, nella periferia sud, ma è stato salvato dai carabinieri. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto, allertati da altri residenti che hanno contattato il 112, sono intervenuti i militari della stazione di zona che hanno raggiunto il 57enne sul tetto

dell'edificio e sono riusciti a farlo desistere dall'intento suicida. L'uomo, che ha problemi psichiatrici, si trova in

ospedale in osservazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA