Tor Bella Monaca, al setaccio le piazze di spaccio: arrestate sei persone

Era agli arresti domiciliari, ma passeggiava su via dell'Archeologia: con sé aveva 60 dosi di cocaina, per un peso di circa 50 grammi e della somma contante di 180 euro. Romano, 38 anni, con precedenti, è stato il primo ad essere arrestato l'altro giorno durante l'ennesimo blitz a Tor Bella Monaca effettuato dai carabinieri delle Stazioni di Roma Tor Bella Monaca e Tor Vergata coadiuvati dal Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, e dai reparti speciali del NAS e del NIL.

Un altro romano, 42 anni, anche lui ai domiciliari, è stato arrestato per evasione.

In manette anche un 37enne trovato con con 17 dosi di cocaina e della somma di 355 euro in contanti, e un 41enne: nascondeva 20 dosi di cocaina. Nel corso dei controlli sono stati inoltre segnalati quali assuntori, alla competente autorità, 3 romani, di 31, 21 e 20 anni, trovati in possesso a seguito di perquisizione personale di stupefacente per uso personale.

DROGA SOTTO TERRA - A Valle Martella, i carabinieri della Stazione di Colonna hanno trovato in un terreno privato sotto terra due contenitori in vetro al cui interno erano nascoste complessivamente 482 dosi di cocaina per un peso di circa 153 grammi, opportunamente sequestrati. Arrestato in flagranza di reato, di furto aggravato, un romeno di 50 anni, nullafacente e con precedenti, per aver rubato alcuni generi alimentari per un valore di circa 180 euro, da un supermercato di via Schiavonetti. I carabinieri hanno anche notificato un’ordinanza di aggravamento della misura in atto, con quella della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un romano di 27 anni, con precedenti e in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a causa delle reiterate violazioni commesse durante il periodo degli arresti domiciliari e opportunamente segnalate dai militari.

IL LADRO DI COMPUTER - Denunciato per tentato furto e ricettazione, un senegalese di 24 anni, sorpreso mentre all’interno di una agenzia immobiliare cercava di rubare un computer: in casa aveva un altro computer, appartenente alla stessa agenzia denunciato rubato lo scorso 7 maggio.

CONTROLLI NEI NEGOZI - Controllati infine diversi esercizi commerciali: in un centro di autodemolizioni alla Borghesiana sono state elevate multe per 7600 euro, per lavoro irregolare e violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Un altro esercizio commerciale in zona Giardinetti è stato sanzionato dai militari perché a conclusione dell’ispezione sono stati riscontrate violazioni che riguardano la vendita di prodotti da forno privi di informazioni utili alla rintracciabilità, per un importo di 1500 euro. Multa di oltre 8000 euro anche alla proprietaria di un esercizio commerciale, per aver posto in vendita prodotti alimentari non vendibili singolarmente, per aver utilizzato dei locali come laboratorio per la preparazione di alimenti, senza la prevista autorizzazione e per la presenza di un dipendente non assunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA