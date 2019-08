Tor Bella Monaca, travolge con l'auto infermiere del 118 e fugge: preso tossicodipendente

Caos a Tor Bella Monaca questa mattina. Un'ambulanza è arrivata per soccorrere un tossicodipendente in escandescenza che da via dei Centauri si era schiantato contro diverse auto in sosta. L'infermiere del 118 è stato travolto dal ragazzo che, risalito al volante della propria auto, gli è piombato addosso con lo sportello lasciato aperto buttandolo a terra e procurandogli la frattura del setto nasale.

L'infermiere è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Tor Vergata in codice giallo, mentre l'uomo che lo ha investito è stato fermato dai poliziotti e dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e portato al policlinico Casilino per accertamenti.

