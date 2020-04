Tor Bella Monaca, fiamme in un edificio popolare di 14 piani: nessun ferito

Tanta paura ma fortunatamente pochi danni. Incendio nella notte in un palazzo di via Santa Rita da Cascia, a Tor Bella Monaca, periferia est di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Le fiamme sono divampate nel locale contatori delle utenze elettriche al seminterrato di un edificio popolare di 14 piani dove vivono circa 70 famiglie. Il palazzo è stato evacuato durante le operazioni di spegnimento. Non si segnalano feriti. Nell'edificio, secondo quanto si è appreso, anche un anziano che dormiva in un box.

