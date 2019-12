Roma, evade dai domiciliari per tornare a spacciare a Tor Bella Monaca: arrestata

È evasa dai domiciliari, dove era stata reclusa per fatti di droga, per tornare a spacciare. A riconoscere la 35enne romana mentre passeggiava sotto «i palazzoni» in via Dell’Archeologia a Tor Bella Monaca, sono stati gli stessi carabinieri della locale stazione che l’avevano già arrestata tempo prima. La donna è stata sottoposta ad un controllo ed è stata trovata in possesso di 37 dosi di cocaina e circa 100 euro in contanti frutto delle cessioni di stupefacente già effettuato. Per questo è stata nuovamente arrestata con l’accusa di evasione e una nuova accusa di detenzione ai fini dello spaccio di stupefacente. © RIPRODUZIONE RISERVATA