Tor Bella Monaca, arrestato spacciatore con un chilo di cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascondeva in casa oltre 1 chilo di cocaina e 400 grammi di hashish, pronti da immettere nelle piazze di spaccio del quartiere. Ma la droga è stata sequestrata e lui, un 40enne romano, con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Impegnati in un’attività antidroga nel quartiere, i Carabinieri hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo, solito spostarsi da una piazza di spaccio all’altra, e lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche sono state trovate alcune dosi di cocaina e denaro contante. La successiva perquisizione nella sua abitazione, in via Solarino, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 1 panetto, con marchio “Volvo”, di cocaina e 4 panetti di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento. Trovati anche appunti contabili dell’attività illecita e denaro contante. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli.