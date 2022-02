Domenica 20 Febbraio 2022, 08:10

In piazza contro lo spaccio: così i residenti di Tor Bella Monaca ieri pomeriggio si sono dati appuntamento per protestare contro la droga. Dietro gli striscioni «Tor Bella Monaca ad alta voce» e «liberi da mafie e criminalità organizzata» in corteo hanno attraversato le strade e le piazze del quartiere. Accanto ai residenti hanno camminato pure agenti della polizia, uomini della guardia di finanza e i carabinieri di Tor Bella Monaca. Una manifestazione pacifica contro lo spaccio di droga che da anni sta piegando questa periferia romana. Un incontro voluto dopo l'ultimo, drammatico, episodio: il 31 gennaio una ragazza, dopo aver consumato droga in una delle torri di via Santa Rita da Cascia è precipitata dal tredicesimo piano.

Da qui, la volontà di protestare insieme residenti e associazioni. Ieri pomeriggio infatti hanno partecipato anche i responsabili di TorPiùBella, Nonna Roma, Libera Roma, Spi VI Lega - Comprensorio Roma Est, la 21 luglio e Polo ex Fienile. «Le sostanze stupefacenti sono entrate nelle case, nelle economie e nel sangue di questo quartiere. Tante sono le vittime di questo sistema criminale. Vogliamo un futuro diverso per i bambini, e bambine e tutti e tutte le giovani di Tor Bella Monaca. Per farlo non serve una guerra, ma una rivoluzione sociale e culturale che restituisca a tutti e a tutte la dignità. Crediamo per questo che sia necessario dare voce alla Tor Bella Monaca alternativa alle organizzazioni criminali» hanno spiegato gli organizzatori. Un incontro che ha raccolto anche la partecipazione di Massimiliano Valeriani, assessore regionale all'Urbanistica e Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio che hanno commentato: «Grazie alla robusta azione delle forze di polizia, della prefettura e della direzione distrettuale antimafia, i cittadini stanno riconquistando fiducia e consapevolezza della necessità di diventare protagonisti del cambiamento. A Tor Bella Monaca ci sono segnali importanti che stanno incrinando il sistema criminale».

